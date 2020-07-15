Еравнинский район, Бурятия, , 07:14 — REGNUM В Еравнинском районе Бурятии утонули двое жителей Забайкальского края, приехавшие сюда на рыбалку. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, трагедия произошла 14 июля возле села Гунда.

По данным ведомства, пятеро забайкальцев рыбачили с лодки на одноимённом озере Гунда.

«В результате опрокидывания плавательного средства в 100 метрах от берега, люди оказались в воде, и только трем из них удалось выбраться на берег. Двое мужчин не смогли спастись», — отметили в МЧС.

Как отмечается, лодку рыбаки не зарегистрировали в инспекции по маломерным судам. Спасатели также напомнили, что все находящиеся на лодке или гидроцикле должны быть в спасательных жилетах.

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