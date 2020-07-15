Красноярск, , 07:10 — REGNUM По состоянию на 09:00 по местному времени 15 июля в Красноярском крае зарегистрировано 17 лесных пожаров на общей площади 10,7 тыс. га. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, возгорания действуют в отдалённых труднодоступных территориях Богучанского, Кежемского, Мотыгинского и Эвенкийского районов.

Локализовано два возгорания, угрозы населённым пунктам нет, уточнили в министерстве.

За минувшие сутки в крае потушили один лесной пожар на площади 400 га в Эвенкийском муниципальном районе. В тушении задействованы более 380 человек, 14 единиц техники, 21 воздушное судно.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе продолжает действовать режим ЧС в лесах.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае горят леса в четырёх районах