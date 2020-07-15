Томск, , 06:56 — REGNUM Уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации возбуждено в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 июля в Следственном комитете РФ.

Дело по факту организации в городе Северске деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ) возбуждено на основании материалов УФСБ и УМВД России по Томской области. Задержан предположительный организатор. Ему предъявлено обвинение.

По предварительным данным, с июля 2017 года по июль 2020 года в ЗАТО Северск группа лиц организовала деятельность местной религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом им было известно о запрете её деятельности в соответствии с решением Верховного суда РФ.

Проводились закрытые конспиративные собрания, распространялась экстремистская литература. Кроме того, проводилась работа по вербовке и вовлечению в экстремистскую организацию новых участников из числа жителей города Северска.

Проводятся следственные действия. При силовой поддержке бойцов ОМОН проводятся обыски по месту жительства фигурантов уголовного дела, допрашиваются свидетели. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области возбуждено два уголовных дела в отношении участников секты «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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