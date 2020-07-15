Токио, , 06:51 — REGNUM По меньшей мере 76 человек погибло в результате наводнений и оползней в Японии, вызванных обильными дождями, 15 июля передает телеканал NHK.

Ранее сообщалось о 72 жертвах природных катаклизмов.

Кроме того, один пострадавший в критическом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Еще 13 человек включены в списки пропавших без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за наводнений и оползней в Японии 14,8 тысячи домов оказались частично или полностью разрушенными.

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