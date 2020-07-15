Иркутск, , 06:41 — REGNUM Спасатели Приангарья известили о переводе мониторинга уровня рек в паводкоопасных районах на двухчасовой режим. Это позволит заблаговременно принять превентивные меры.

Как поясняет официальный сайт ГУ МЧС по Иркутской области, необходимость в этом возникла после продолжительных осадков. Согласно последним данным, на реке Уда продолжится повышение уровней воды в районе села Алыгджер Нижнеудинского района до отметок 340−380 см. при критической отметке 350 см. В верховьях реки возможно затопление пониженных участков поймы реки.

«По прогнозу Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 и 16 июля на левобережных притоках реки Ангары ожидается повышение уровней воды до 15−55 см, в верховьях при выпадении сильных и очень сильных дождей возможно повышение уровня воды на 100−200 см.

На реке Витим ожидается повышение уровня воды на 20−60 см, на остальных реках Ленского бассейна ожидается колебание уровней воды до 15 см», — сказано в официальном сообщении.

Главное управление МЧС России по Иркутской области и пожарно-спасательный гарнизон Нижнеудинского района переведены в режим повышенной готовности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, тем временем, в Иркутске устраняют последствия мощнейшего ливня (в ночь на 15 июля в областной столице выпало 21 мм осадков): в двух округах возникли проблемы с энергоснабжением, затоплена территория на пересечении Баррикад и Ушаковской.

Читайте ранее в этом сюжете: В Иркутске устраняют последствия мощнейшего ливня