Южно-Сахалинск, , 06:39 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,4 произошли у южной части Курильских островов, 15 июля сообщает пресс-служба сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр сейсмособытия находился в 116 километрах к востоку от Южно-Курильска, а очаг располагался на глубине 183 километра.

Пострадавших и разрушений в результате толчков нет. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля в Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7.

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