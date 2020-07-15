Южно-Сахалинск, 15 июля 2020, 06:39 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,4 произошли у южной части Курильских островов, 15 июля сообщает пресс-служба сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН.
Эпицентр сейсмособытия находился в 116 километрах к востоку от Южно-Курильска, а очаг располагался на глубине 183 километра.
Пострадавших и разрушений в результате толчков нет. Угроза цунами не объявлялась.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля в Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7.
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