Якутск, , 06:38 — REGNUM Рядом с Якутском 14−15 июля действуют три лесных пожара. На тушение огня отправились 30 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Лесные пожары обнаружены в Маганском участковом лесничестве на площади 1 га и 1,5 га. Тушение огня ведут 23 пожарных ранцевыми огнетушителями.

Также тушат лесной пожар в Шестаковском участковом лесничестве на площади 4 га.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы Якутска, локализация и ликвидация очагов возгорания продолжается.

В Якутске есть небольшое задымление.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 13 июля тушили 19 лесных пожаров. Тайга горит на общей площади 549,80 га.

От лесных пожаров в Якутии смог идёт в соседние регионы, в частности на Колыму.