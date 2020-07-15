Якутск, 15 июля 2020, 06:38 — REGNUM Рядом с Якутском 14−15 июля действуют три лесных пожара. На тушение огня отправились 30 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Лесные пожары обнаружены в Маганском участковом лесничестве на площади 1 га и 1,5 га. Тушение огня ведут 23 пожарных ранцевыми огнетушителями.
Также тушат лесной пожар в Шестаковском участковом лесничестве на площади 4 га.
По информации Единой дежурно-диспетчерской службы Якутска, локализация и ликвидация очагов возгорания продолжается.
В Якутске есть небольшое задымление.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 13 июля тушили 19 лесных пожаров. Тайга горит на общей площади 549,80 га.
От лесных пожаров в Якутии смог идёт в соседние регионы, в частности на Колыму.