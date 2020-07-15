Иркутск, , 06:31 — REGNUM Грозовые разряды и мощнейший ливень доставили немало хлопот аварийным службам Иркутска. Как сообщает сегодня, 15 июля, официальный сайт городской мэрии со ссылкой на слова исполняющего обязанности директора МКУ г. Иркутска «Безопасный город» Вадима Пелиха, в Правобережном и Октябрьском округах произошло аварийное отключение электроснабжения. Кроме того, выпавшие за ночь 21 мм осадков затопили территорию на пересечении Баррикад и Ушаковской.

В настоящий момент силами ЮЭС ОАО «Иркутская электросетевая компания» устанавливаются причины и места повреждений. Кроме этого, на улице Горького, 31 упало дерево, аварийно-спасательная служба устраняет последствия, сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, дожди с грозами стали частым явлением в Приангарье этим летом.

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