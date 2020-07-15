Омск, , 06:28 — REGNUM Массовая гибель коров зафиксирована в Азовском районе Омской области. Ужасающее видео появилось 14 июля на странице паблика «Голос Омска» в соцсети «ВКонтакте».

Массовая гиель коров в Омской области Скриншот со страницы паблика «Голос Омска», vk.com

На видео видно большое количество мёртвых коров. «Сто голов», — говорит автор ролика.

«Читатели сообщают, что коров напоили водой из бочки из-под химикатов. Башня водоснабжения была сломана, сказали, чтобы поили с бочек коров, но предупредили, чтобы их промыли. Они этого не сделали», — говорится в посте.

По сообщениям местных массмедиа, в произошедшем уже разбирается областной минсельхоз. Гибель около сотни животных также подтвердили в администрации Азовского района.