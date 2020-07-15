Баку, , 06:23 — REGNUM Один военный объект Армении и несколько единиц военной техники были уничтожены вооружёнными силами Азербайджана в ходе боевых действий в направлении Товузского района, сообщили 15 июля в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

«Точным огнём наших подразделений был уничтожен еще один военный объект вооруженных сил Армении — опорный пункт роты», — сказал глава пресс-службы оборонного ведомства Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

Видеокадры операций размещены на официальном канале министерства в YouTube.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вооружённый конфликт на границе Армении и Азербайджана вспыхнул 12 июля. В Ереване 13 июля сообщили, что сбили несколько беспилотников на границе с Азербайджаном, затем — об уничтожении ряда военных объектов на территории Армении.

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