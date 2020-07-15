Иркутск, , 06:20 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 15 июля, оперативный региональный штаб региона, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 10 881 человек, причём 196 добавились только за последние сутки.

Растёт и количество смертельных случаев. Общее число погибших с коронавирусом составляет уже 172 человека (за последние сутки два пациента скончались от COVID-19 (всего 85) и один — от других болезней (всего 87).

В инфекционных отделениях стационаров лечится 1384 пациентов с SARS-CoV-2, из них 87 человек болеют тяжело. Выздоровели 6469 человек.

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