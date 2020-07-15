Кемерово, , 06:08 — REGNUM Пожар в девятиэтажном доме в Кемерово едва не привёл к трагедии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, человеческих жертв удалось избежать благодаря оперативным действиям спасателей, а также бдительности соседей.

Возгорание произошло в квартире на третьем этаже. К моменту прибытия пожарных, из окна валил дым. Сильное задымление наблюдалось и на всём этаже. Спасатели приступили к разведке, в ходе которой вывели из горящей квартиры мужчину, которому потребовалась медицинская помощь.

«С квартир, расположенных по соседству и над горящей квартирой, пожарные вывели 9 человек. Эвакуацию проводили в специальных спасательных устройствах, капюшонах для защиты органов дыхания», — отметили в управлении.

Ещё около 50 человек с других этаже эвакуировались из своих квартир самостоятельно. Параллельно пожарным в течении нескольких минут удалось потушить возгорание. По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении.

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