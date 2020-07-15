Курган, , 06:08 — REGNUM В Кургане вынесен приговор семи участникам организованной преступной группировки, совершившим в 2018 году серию грабежей, разбоев, вымогательств.

Следствием и судом установлено, что с апреля по август 2018 года по телефонным указаниям лидера преступной группы, который находился в местах лишения свободы, шестеро участников преступной группы совершили разбойные нападения, вымогательства и грабежи в отношении нескольких граждан.

Преступники работали по накатанной схеме. Потерпевшие связывались с вымышленными девушками по интернету, приезжали затем к ним для интимных отношений на квартиру и попадали в ловушку. Под угрозами применения пыток, насилия и оружия, мужчины переводили на указанные преступниками банковские счета деньги, а также отдавали имущество. В ходе следствия было выявлено 14 эпизодов.

Лидер преступной группы и её члены были признаны судом виновными в совершении по статьям УК РФ 161 («Грабёж»), 162 («Разбой»), 163 («Вымогательство»).

Глава группировки приговорён к 22 годам лишения свободы в исправительной колонии особо режима. Участникам назначено наказание от 9 до 13 лет, в зависимости от роли каждого, с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режима.