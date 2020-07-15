Иркутск, , 06:09 — REGNUM В Иркутске в результате сильного ночного ливня затопило ряд улиц и произошло отключение электроэнергии в двух округах. О проведении аварийными службами восстановительных работ 15 июля сообщает пресс-служба администрации города.

«Специализированные бригады «Южных электрических сетей» восстанавливают электроснабжение в Правобережном и Октябрьском округах. Сотрудники муниципального предприятия «Иркутскавтодор» откачивают воду на пересечении улиц Баррикад и Ушаковской», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с погодными условиями — прошедшим ночью сильным дождём и неблагоприятным прогнозом — все аварийные службы Иркутска переведены в режим повышенной готовности.

Всего под частичное отключение электроэнергии в жилых домах на десяти улицах Правобережного и Октябрьского округов попала почти половина населения Иркутска — 270 тысяч жителей. Точное число пострадавших уточняется.