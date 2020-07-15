Хабаровск, , 05:39 — REGNUM В Хабаровском крае в озеро Голое Комсомольского района и в несколько ручьёв после аварии на нефтепроводе вылилось почти 9 тонн нефти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС региона.

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Специалисты уже прибыли на место происшествия для ликвидации аварии. По предварительным данным, территория загрязнения — 400 кв. метров.

Авария произошла в районе 575 км нефтепровода «Оха — Комсомольск-на-Амуре», который принадлежит «РН-Сахалинморнефтегаз». На данный момент известно, что нефть попала в три ручья: Безымянный, Кривой и Голый.

По словам спасателей, задвижки на нефтепроводе быстро перекрыли и утечку устранили. В крупные водоёмы нефтепродукты не попали.

Более 40 человек — экологи, спасатели, представители всех служб и ведомств работают на месте происшествия. Следственный Комитет России по Хабаровскому краю и ЕАО начал проверку по факту загрязнения окружающей среды.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля в Хабаровском крае в результате разгерметизации нефтепровода произошла утечка.