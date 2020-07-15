Чебоксары, , 05:09 — REGNUM В Чувашии официально пляжи не открыты в связи с угрозой распространения коронавируса и запретом управления Роспотребнадзора, но при этом резко выросло число происшествий на воде. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом рост составил 20%. Такие данные привёл председатель ГКЧС Чувашии Вениамин Петров на оперативном выездном совещании в Новочебоксарске.

В Новочебоксарске Cap.ru

В ведомстве отмечают, что случаи ЧП на воде участились, в частности, в Новочебоксарске.

«Несмотря на введенные ограничения, наши граждане устремились к водоемам. По состоянию на 13 июля, на водоёмах республики зарегистрированы 18 происшествий, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 20%. В результате утонули 17 человек, в том числе двое детей. За аналогичный период прошлого года таких трагедий было меньше», — цитируют в ведомстве Вениамина Петрова.

По итогам совещания решено усилить профилактическую работу. В частности, в Новочебоксарске увеличат число рейдов в местах летнего отдыха, будут раздавать памятки и проводить беседы о правилах поведения на воде. На так называемых «диких» пляжах будут ежедневно патрулировать спасатели поисково-спасательной службы и госинспекции по маломерным судам.

«Сотрудники полиции, наделенные полномочиями, будут выявлять нарушителей и составлять протоколы об административном правонарушении», — отмечается в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республиканской поисково-спасательной службе констатировали, что в Чувашии с приходом жары участились случаи купания людей в необорудованных местах и в состояния алкогольного опьянения. В числе нарушителей — несовершеннолетние. В частности, ранее спасатели отмечали, что 7 июля группа подростков 11−13 лет, «пренебрегая всеми элементарными требованиями безопасности, переплыли подходной к шлюзам канал и оказались на разделительном моле». Ранее трагедия произошла 15 июня на Волге в районе ГЭС, где утонул 15-летний подросток.

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