Чебоксары, , 04:54 — REGNUM В Чувашии сегодня, 15 июля, ожидаются неблагоприятные погодные условия. Предупреждение об этом распространило ГУ МЧС по республике со ссылкой на данные Чувашгидромета.

«15 июля ожидается высокая пожароопасность, ветер южной четверти, порывы до 18 м/с, местами гроза», — говорится, в частности, в сообщении.

В ведомстве напоминают, что неблагоприятные погодные условия могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, затруднениями в работе транспорта и дорожно-коммунальных служб.

По данным Чувашгидромета, 15 июля температура воздуха днём составит +27…+32 градуса, 16 июля местами ожидается кратковременные дожди, гроза, порывы ветра составят 8−13 м/с, температура днём снизится до +22…+27 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ГКЧС Чувашии предупреждали, что 14−16 июля на территории республики повысится класс пожарной опасности и установится пятый класс — чрезвычайная пожароопасность.

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