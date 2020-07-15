Чебоксары, 15 июля 2020, 04:54 — REGNUM В Чувашии сегодня, 15 июля, ожидаются неблагоприятные погодные условия. Предупреждение об этом распространило ГУ МЧС по республике со ссылкой на данные Чувашгидромета.
В ведомстве напоминают, что неблагоприятные погодные условия могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, затруднениями в работе транспорта и дорожно-коммунальных служб.
По данным Чувашгидромета, 15 июля температура воздуха днём составит +27…+32 градуса, 16 июля местами ожидается кратковременные дожди, гроза, порывы ветра составят 8−13 м/с, температура днём снизится до +22…+27 градусов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ГКЧС Чувашии предупреждали, что 14−16 июля на территории республики повысится класс пожарной опасности и установится пятый класс — чрезвычайная пожароопасность.
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