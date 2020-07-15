Москва, , 05:09 — REGNUM Находящийся под арестом в тюрьме «Лефортово» губернатор Хабаровского каря Сергей Фургал не владеет ситуацией, которая происходит в регионе после его задержания. Он не знает о прошедших в его поддержку акция и митингах.

Читайте также: Губернатор Фургал арестован за организацию убийств — все новости

В камере заключения побывал секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников, проверил условия содержания Сергея Фургала.

По словам Мельникова, общественникам запретила рассказывать Фургалу о том, что происходит в Хабаровском крае.

«Про акции в Хабаровске ничего не знает, у него не работает телевизор из-за отсутствия антенны, он читает книги, занимается спортом», — цитирует Алексея Мельникова «Интерфакс».

При этом Сергей Фургал, имея медицинское образование, поставил себе диагноз после появления красных пятен на руках. Он считает, что это аллергическая сыпь из-за постоянного ношения перчаток. По мнению Фургала, это может привести к анафилактическому шоку. Губернатора перевели на карантин — в камере он пока один.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле пока не определились с отставкой Сергея Фургала и назначением врио губернатора Хабаровского края.

Под арестом Фургал будет находится два месяца.

У ЛДПР есть три кандидатуры на пост врио хабаровского главы.