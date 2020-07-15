Прага, , 04:35 — REGNUM Пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом недалеко от столицы Чехии Праги, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление местных властей.

Сообщается, что столкновение произошло в районе станции Чески-Брод. По предварительной версии, пассажирский поезд врезался в стоящий грузовой состав. Пока точное число пострадавших не называется, однако служба спасения не исключает, что ранения могли получить около 60 человек. Всех пострадавших уже госпитализировали.

Пока причины и обстоятельства аварии выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля два поезда столкнулись в Чехии рядом с городом Карловы Вары. В результате аварии погибли не менее трех человек, еще десятки получили различные травмы.

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