Москва, , 04:15 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 июля высказал мнение Кремля по поводу нестандартной ситуации в протестном Хабаровском крае, связанной с арестом губернатора региона Сергея Фургала, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Прежде всего представитель главы государства сказал, что акции и митинги в Хабаровске и в крае в защиту Сергея Фургала, прошли без видимых провокаций и эксцессов, отметив, что ситуация в регионе «действительно нестандартная и эмоционально резонансная». Для многих арест губернатора стал настоящим шоком.

«Нужно понять, что речь идёт об очень серьёзных обвинениях в адрес действующего губернатора — обвинениях в причастности к убийству. Это очень тяжкое обвинение. Здесь нужно просто набраться терпения», — призвал Дмитрий Песков.

Он сделал акцент на том, что в условиях коронавируса такие масштабные скопления людей могут привести к «эпидемиологическим последствиям».

Пресс-секретарь президента добавил, что Администрация президента не торопится с выводами, и Владимир Путин ещё не принял никакого решения по назначению врио губернатора Хабаровского края, а также по отставке Сергея Фургала.

Песков заверил, что как только президент решит назначить врио, то «обязательно учтёт все нюансы».

Что касается слов полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, который будучи в Хабаровске 13 июля, сказал, что местные власти плохо работают, то Дмитрий Песков сказал, что Трутнев «обладает данными обо всех параметрах развития региона».

Как сообщало ИА REGNUM, громкое задержание и арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 9 июля вызвали волну протестов местных жителей. В числе лозунгов на митингах звучали «Честный суд Фургалу», «Свободу Фургалу».

Сергею Фургалу предъявлено обвинение в организации ОПГ и убийствах 15-летней давности. По решению суда он арестован и будет находится в «Лефортово» до 9 сентября 2020 года.

Многотысячные акции в поддержку губернатора проходили в Хабаровском крае три дня.