Сарпсборг, , 04:36 — REGNUM В Норвегии три женщины получили ножевые ранения в результате нападения в ночь на 15 июля в городе Сарпсборге, впоследствии одна женщина скончалась. Об этом 15 июля сообщает Норвежская государственная телерадиокомпания со ссылкой на представителей местной полиции.

По их данным, нападения были совершены в разных районах города, первое произошло на автовокзале в центре города.

В результате нападений две женщины получили тяжёлые ранения, одна из них вскоре скончалась. Третья пострадавшая получила лёгкое ранение в руку.

В городе была мобилизована вооружённая полиция, перекрыт центр города. По последним данным, один из подозреваемых был арестован по месту проживания в центре города после того, как его опознала одна из пострадавших.