Джакарта, , 03:24 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано на территории Индонезии, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр сейсмособытия располагался в 151 километре к северу от города Рутенг. Очаг землетрясения залегал на глубине 599,13 километров. Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Вануату. Его эпицентр располагался в 43 километрах от города Порт-Олри. Пострадавших не было.

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