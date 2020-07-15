Долгопрудный, Московская область, , 02:45 — REGNUM Крупный пожар на площади 4,5 тыс. квадратных метров на обувном складе в городе Долгопрудный Московской области ликвидирован пожарными, 15 июля пресс-служба МЧС РФ по Подмосковью.

Пожару был присвоен второй ранг сложности. Данные о пострадавших не поступали.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня в столице Калмыкии Элисте произошел пожар на центральном «Казачьем» рынке.

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