Богота, , 01:07 — REGNUM По меньшей мере 38 человек погибло в результате взрыва бензовоза, который произошел 6 июля в муниципалитете Пуэбло-Вьехо на севере Колумбии, 14 июля сообщает издание Semana со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 20 жертвах инцидента. Кроме того, в настоящее время в больнице с тяжелыми ожогами находятся семь пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля в муниципалитете Пуэбло-Вьехо в департаменте Магдалена произошло дорожно-транспортное происшествие с бензовозом. В момент, когда местные жители пытались слить топливо из цистерны транспортного средства произошел взрыв. На месте погибли семь человек, а еще более 50 получили ожоги различной степени.

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