Порт-Вила, , 00:24 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 у берегов Вануату, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 43 километрах к востоко-северо-востоку от города Порт-Олри. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 165,13 километров. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля землетрясение магнитудой 4 произошло у берегов Турции. Его эпицентр находился в 90,83 километрах от побережья Антальи на глубине 20,92 километров. Информации о пострадавших не поступало.

Читайте ранее в этом сюжете: У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 4