Ростов-на-Дону, , 00:14 — REGNUM Обломки аварийного ростовского лицея №20 имени Поляничко строители вывезли на поля. Груды строительного мусора были сброшены неподалёку от посёлка Рассвет Аксайского района, а также на левом берегу реки Дон. Об этом ИА REGNUM сообщили в группе компаний «Чистый город».

«Нанесён непоправимый вред окружающей среде. В соответствии с конкурсной документацией на выполнение работ по ремонту лицея все образовавшиеся на объекте стройотходы должны транспортироваться спецорганизациями, имеющими на это лицензию, на законные полигоны, предназначенные для размещения таких отходов», — уточнили в компании.

Нарушения выявила инспекция управления экоконтроля регионального оператора в зоне деятельности пока ещё не построенного Мясниковского мусороперерабатывающего комплекса (включает Ростов-на-Дону и Мясниковский район). Все материалы проверки переданы в городскую прокуратуру и комитет по охране окружающей среды.

ИА REGNUM напоминает, что ветхое здание образовательного учреждения было снесено в начале июня 2020 года с началом реконструкции лицея. На обновление объекта направлено 712,4 млн рублей.

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