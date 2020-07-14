Йошкар-Ола, , 22:29 — REGNUM По факту нанесения побоев ребёнку после видеосюжета одной из телекомпаний возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ («Побои») в отношении 57-летнего жителя Марий Эл. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По версии следствия, 5 июля в одной из деревень Волжского района мужчина из хулиганских побуждений ударил по лицу 8-лтнюю девочку. Удар был такой силы, что ребёнок упал на землю.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области отец решил проучить сына за проступок, посадив его на цепь. В отношении мужчины возбудили уголовное дело об истязании. Как установило следствие, житель Гатчинского района обнаружил, что его 10-летний сын без спроса взял отцовские деньги.