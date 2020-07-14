Москва, , 21:53 — REGNUM Мужчина пострадал в результате падения в шахту лифта в Таганском районе Москвы. Об этом вечером 14 июля сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Как уточняется, инцидент произошёл в здании, расположенном по адресу: улица Большая Андроньевская, 17.

Сообщается, что пострадавший с травмами был доставлен в больницу. Подробности и обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

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