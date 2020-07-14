Анталья, Турция, , 21:40 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4 произошло у берегов Турции, сообщили 14 июля в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве страны.

Эпицентр землетрясения находился в 90,73 км от побережья Антальи, а Средиземном море. Толчки были зафиксированы в 11:33 (время местное). Очаг землетрясения залегал на глубине 20,92 км.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 14 июня, зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1 у берегов Вануату в Тихом океане.

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