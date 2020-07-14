Ханты-Мансийск, , 21:26 — REGNUM В Югре в связи с лесными пожарами введён режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписала 14 июля 2020 года губернатор ХМАО Наталья Комарова.

На ликвидацию лесных пожаров из резервного фонда региональному департаменту недропользования и природных ресурсов выделяются 51,9 млн рублей.

По данным департамента, 14 июля в ХМАО зафиксированы 23 лесных пожара на территории Березовского, Кондинского, Октябрьского, Самаровского, Советского и Урайского лесничеств. Площадь, охваченная огнём составила 7 715,80 га.

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре зарегистрировано 188 лесных пожаров общей площадью 10 527,78 га. В 2019 году на 14 июля в лесах региона произошло 80 пожаров площадью 1 663,23 га, в 2018 году — 70 пожаров площадью 2 419,16 га.

Основными причинами возникновения лесных пожаров в Югре являются грозовые разряды и нарушение гражданами правил пожарной безопасности в лесах.