Первомайск, Нижегородская область, , 19:33 — REGNUM Нарушенное из-за грозы электроснабжение в Первомайске Нижегородской области восстановлено, сообщает «Нижний Сейчас».

Накануне 3,5 тысячи жителей Первомайска Нижегородской области остались без электроснабжения. Гроза обесточила 362 дома. Также вышли из строя насосы трех скважин водоснабжения, повреждены крыши 7 домов, ветер повалил два десятка деревьев и несколько столбов.

Этим же вечером град размером с куриное яйцо выпал в Арзамасском, Бутурлинском, Починковском районах.

«Больше всего досталось селу Чернуха», — пишут в соцсетях местные жители и публикуют фотографии града.