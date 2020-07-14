Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 18:49 — REGNUM На Ямале будут судить жителя Башкирии, который обвиняется изнасиловании малолетней и изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Следствие установило, что 40-летний житель Башкирии, находясь в ямальском городе Ноябрьске в социальной сети познакомился с малолетней девочкой, которую изнасиловал и использовал для изготовления порнографии.

Дело обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности малолетней направлено в суд.