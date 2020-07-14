Черноголовка, Московская область, , 18:26 — REGNUM Житель Подмосковья, повредивший мемориал Великой Отечественной войны признан виновным в вандализме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Московской области.

Решение было принято мировым судьёй судебного участка №151. Согласно материалам дела, 23 мая 2020 года 37-летний гражданин из хулиганских побуждений несколько раз ударил ногой по памятнику, установленному в честь Победы в Великой Отечественной войне, который располагался в городском округе Черноголовка.

Суд признал данное деяние вандализмом и назначил штраф в размере 10 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге вандалы напали на женщину, которая сделала им замечание.

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