Орел, , 18:07 — REGNUM Уголовное дело в отношении четырёх членов банды «чёрных» риелторов передано в суд в Орловской области. По данным следствия, от действий ОПГ, которые квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере», пострадали 62 человека, ущерб оценивается в более чем 93 млн рублей. Об этом ИА REGNUM 14 июля сообщила старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова.

По версии следствия, с 2014 по 2018 год сообщники похищали денежные средства клиентов, которые обращались в ООО «ДОН — Дом Орловской недвижимости» по вопросу приобретения жилья. С гражданами заключались договоры на оказание услуг по бронированию и приобретению в пользу клиентов объектов недвижимости. Однако деньгами, которые риелторы получали от клиентов, они распоряжались по собственному усмотрению. Всего от действий обвиняемых пострадали 62 человека, причинённый ущерб оценивается в сумму более 93 млн рублей. Также один из обвиняемых проходит фигурантом по делу о незаконном образовании юридического лица.

В настоящее время уголовное дело направлено в Советский районный суд Орла для рассмотрения по существу.