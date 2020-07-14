Москва, , 17:57 — REGNUM ГУ МВД по Москве проведет проверку после сообщений о массовой драке на одной из городских строек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Отмечается, что информация о драке поступила в полицию в 10:30. Правоохранители уже изучают обстоятельства дела. Причём полицейские выезжали на место происшествия.

«По прибытии никто с заявлением и сообщением о драке не обращался, телефонограмма также не поступала. Проводится проверка», — отметили в ГУ МВД Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля в московском микрорайоне Северное Чертаново между работниками стройки произошла массовая драка.

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