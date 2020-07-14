Москва, , 17:51 — REGNUM Прокурор в ходе прений в Люблинском суде Москвы запросила для фигурантов дела «Нового величия», подозреваемых в организации экстремистского сообщества, от 4 до 7,5 лет колонии, сообщает 14 июля ТАСС.

Обвинение просит приговорить Руслана Костыленкова к 7,5 годам колонии, Петра Карамзина — к 6,5 годам колонии, Вячеслава Крюкова — к 6 годам колонии, Максима Рощина и Дмитрия Полетаева — к 6,5 годам условно, Марию Дубовик — к 6 годам условно. Анну Павликову — к 4 годам условно.

В ходе прений обвинение просило суд признать фигурантов виновными в организации преступного сообщества, при этом исключив часть об участии в нем.

По версии следствия, целью созданного обвиняемыми сообщества «Новое величие» был захват власти в России.