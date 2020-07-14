Краснодар, , 17:39 — REGNUM 25 участков автодорог, а также две придворовые территории подтоплены в Краснодаре 14 июля в результате обрушившегося на город ливня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В городе Краснодар за два часа выпало свыше 20 мм осадков. В результате, подтоплено 25 низменных участков автомобильных дорог, две придворовые территории. Вода в дома не заходила», — уточнил начальник Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Павел Иванов.

При этом в регионе продолжает действовать экстренное предупреждение из-за комплекса неблагоприятных метеоявлений.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за ливня в Краснодаре приостанавливалось движение трамваев и троллейбусов, пробки на 17:00 составляли 8 баллов.

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