Балаково, Саратовская область, , 17:31 — REGNUM В Саратовской области из-за аварии без электроэнергии остались порядка 71 тыс. жителей, сообщает 14 июля ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ (САЦ).

«В результате неблагоприятных погодных условий происходили отключения в электрических сетях, без электроснабжения — около 71 000 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о городе Балаково. Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате плохой погоды — дождя и порывов ветра — на Украине без электроэнергии остались 23 населенных пункта на территории трех областей. Были обесточены 10 населенных пунктов на территории Черниговской области, девять — в Луганской и ещё четыре — на территории Киевской.

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