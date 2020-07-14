Волгоград, , 17:15 — REGNUM В Волгоградской области 14 июля около 13:48 на территории Котельниковского муниципального района недалеко в районе посёлка Ленина загорелся магистральный газопровод. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МЧС.

Пожар возник на ответвлении от магистрального федерального газопровода «Починки — Изобильное» на Котельниковский муниципальный район.

Площадь пожара на подземном газопроводе составила около десяти квадратных метров. Спасатели и коммунальные службы устраняют огонь. Погибших и пострадавших нет.