Калуга, , 18:41 — REGNUM В Калужской области зарегистрирован первый в 2020 году случай смертельного отравления грибами. Об этом 14 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном управлении Роспотребнадзора.

Грибная корзинка Дарья Драй © ИА REGNUM

Погибшая женщина съела грибы (сморчки), не соблюдая правила кулинарной обработки — она пожарила грибы. При этом сморчки являются условно-съедобными грибами, и при их приготовлении надо обязательно соблюдать технологию и осторожность.

В 2019 году в Калужской области было зарегистрировано 12 случаев отравления грибами, одна женщина скончалась. Ежегодно в России государственной санитарно-эпидемиологической службой регистрируется до трёх тысяч случаев отравлений грибами.

Читайте ранее в этом сюжете: Девять любителей грибов попали с отравлением в калужскую больницу