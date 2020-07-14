Москва, , 16:48 — REGNUM Люблинский суд Москвы продлил до 17 августа меру пресечения семерым фигурантам дела «Нового величия», обвиняемым в создании экстремистского сообщества. Об этом 14 июля сообщает ТАСС.

2 июля Мосгорсуд отменил постановление Люблинского суда о продлении меры пресечения фигурантам дела и отправил материалы на новое судебное рассмотрение.

Таким образом, Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин останутся в СИЗО, а остальные предполагаемые участники экстремистского сообщества — Мария Дубовик, Анна Павликова и Максим Рощин — под домашним арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, фигурантам дела предъявлены обвинения по ч. 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ («Создание экстремистского сообщества и участие в нем»).

По версии следствия, целью созданного обвиняемыми сообщества «Новое величие» был захват власти в России.