Ботелл , , 16:10 — REGNUM Полицейский убит при стрельбе в городе Ботелл (штат Вашингтон, США), сообщает 14 июля The Associated Press.

По данным местной полиции, убит офицер. Инцидент произошёл вечером накануне, 13 июля.

Полицейский стал жертвой нападения неизвестного, который сейчас разыскивается. Он расстрелял сотрудника полиции, когда тот остановил его автомобиль для проверки документов.

С погибшим был напарник, оказавшийся в результате на больничной койке. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Пока в связи со случившемся никого не задержали.

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