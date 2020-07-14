Иерусалим, , 16:03 — REGNUM В Израиле столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. По данным пресс-службы дорожной полиции, авария произошла на шоссе №89 в районе перекрестка Кабри в Западной Галилее.

От удара автобус перевернулся. В результате пострадал 21 человек, сообщает телеканал 9tv.

Большая часть пассажиров получила лёгкие травмы, однако состояние двух подростков медики оценивают как тяжелое. Скорая помощь доставила несколько пострадавших в Галилейский медицинский центр в Нагарии.

Причины аварии пока неизвестны. На месте ДТП работает полиция. Стражи порядка выясняют обстоятельства произошедшего.