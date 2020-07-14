Ростов-на-Дону, , 16:03 — REGNUM В Ремонтненском районе Ростовской области перед судом предстали бухгалтер и кассир одной из школ, обвиняемые в мошенничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 14 июля.

В материалах уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ говорится, что главный бухгалтер и кассир общеобразовательного учреждения в период с января по июнь 2019 года завышали размер своей зарплаты. В этих целях они использовали электронную подпись руководителя школы. Сумма хищений превысила 600 тыс. рублей.

Фигуранткам уголовного дела назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года каждой.