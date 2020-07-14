Ульяновск, , 15:52 — REGNUM В Ленинском районе Ульяновска ушло в суд уголовное дело по факту получения взятки при выполнении мероприятий по национальному жилищному проекту. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

По данным правоохранителей, в 2019 году МУП «Стройзаказчик» заключил с двумя ООО контракты на выполнение работ в Ульяновске в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Следствием установлено, что сотрудник отдела строительного контроля муниципального предприятия «потребовал от представителей контрагентов незаконной передачи различных материальных ценностей за неприменение мер ответственности в случае возможного выявления дефектов и недостатков».

Кроме того, правоохранители полагают, что фигурант уголовного дела также «гарантировал беспрепятственную приемку работ по контрактам, а также другим договорам в случае их заключения». По данным следствия, обвиняемый получил имущество и услуги на общую сумму около 500 тыс. рублей.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично взятки в виде иного имущества»). Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области возбуждено уголовное дело по итогам прокурорской проверки исполнения закона при реализации национальных проектов. Речь идёт о возможном служебном подлоге в ходе выполнения работ по монтажу ограждения при благоустройстве парка «Тишь да Гладь» в Сенгилее. В следственном управлении отмечали, что по данному акту было оплачено «фактически невыполненных работ на общую сумму более 98 тыс. рублей».

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