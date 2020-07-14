Заречный, Пензенская область, , 15:50 — REGNUM В городе Заречный Пензенской области из окна на пятом этаже выпал трехлетний ребенок. Следователи организовали проверку по факту травмирования малолетнего мальчика при падении с высоты, сообщает пресс-служба регионального СКР.

Днем 13 июля текущего года в Заречном по улице Ленина из окна 5-го этажа выпал трехлетний мальчик. С травмами, не угрожающими жизни, ребенок доставлен в Пензенскую областную детскую клиническую больницу имени Н. Ф. Филатова.

Удалось выяснить, что в момент падения малыша, его мать находилась в другой комнате. По результатам проверки следователи примут соответствующее решение.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Пензенской области только за неделю в мае 2020 года выпали из окна двое малолетних детей.

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