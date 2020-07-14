Тбилиси, , 15:47 — REGNUM Сотрудники полиции Тбилиси задержали трех человек по подозрению в членстве в «воровском сообществе» и вымогательстве. Об этом 14 июля сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Как считают следователи, задержанные вымогали деньги у частных таксистов, угрожая им расправой.

«Следствие установило, что так называемые «криминальные авторитеты» и члены «воровского сообщества», угрожая физической расправой и «воровскими разборками», раз в месяц вымогали некоторую сумму денег у граждан, работающих на территории у автобусной станции «Окриба» в Тбилиси», — говорится в сообщении.

Напомним, в Уголовный кодекс Грузии с 2005 года внесена статья о членстве в «воровском сообществе». Максимальное наказание по ней составляет семь лет лишения свободы.