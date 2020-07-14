Уфа, , 15:35 — REGNUM Сильная жара сохраняется в Башкирии. Об этом 14 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в предстоящие сутки местами в республике ожидается сильная жара до 40 °C, ветер южный 2−7 метров в секунду. Температура ночью может подняться до 24 °C.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют гражданам избегать воздействия высокой температуры, побольше пить воды и носить головной убор.

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