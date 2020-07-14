Кузнецкий район, , 15:25 — REGNUM Внеплановой проверке подверглись воды в реке Труёв села Поселки Кузнецкого района. Об этом сообщает пресс-служба минлесхоза региона.

По поступившей информации в населенном пункте Кузнецкого района был обнаружен выпуск сточных вод, которые самотеком попадали в реку Труёв. Сточные воды были черного цвета и имели характерный запах канализационных стоков. В ходе осмотра сотрудники Росприроднадзора отобрали пробы для установления уровня загрязняющих веществ.

Длина реки Труёв 63 км, ширина реки — до пяти метров, русло реки извилистое, течение спокойное. Правый берег лесной, левый — степной, верховья — лес с полянами. В районе Кузнецка имеет высокий береговой гребень.

ИА REGNUM ранее сообщало, река Кашаевка, которая ранее протекала по территории Пензы, а сейчас заключена в коллектор, загрязняется канализационными стоками. Река издает зловоние, недалеко от устья при впадении в Суру скапливается масса мусора.

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