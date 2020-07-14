Стокгольм, , 15:24 — REGNUM Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на девять. Такие данные 14 июля предоставили представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и публикуют актуальную статистику. Об этом 14 июля сообщила шведская газета Aftonbladet.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 5 545 человек. За последние сутки число летальных исходов возросло на девять. Количество носителей SARS-CoV-2 составляет 76 001 человек. За сутки было выявлено 175 новых случаев заражения.

По состоянию на 14 июля 2 484 человека с тяжелой формой протекания COVID-19 получили или до сих пор получают экстренную медицинскую помощь в палатах интенсивной терапии.